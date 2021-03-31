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Владимир Познер справляет свой юбилей в Тбилиси
31.03.2021 21:14
Кремлевский пропагандист Владимир Познер прибыл чартерным рейсом из России в обход всех регуляций и ограничений. Цель приезда - отпраздновать свой 87-летний юбилей. Вместе с ним в Тбилиси прилетели до 50 представителей российского шоу-бизнеса.
По словам именинника, он уже третий год справляет свой день рождения в Тбилиси.
Принимающей стороной является известная в России певица Миранда Мирианашвили. По данным СМИ, именно она организовала акцию протеста у телекомпании "Рустави 2" после известного мата в адрес президента России Владимира Путина со стороны телеведущего Георгия Габуния.
Познеру напомнили его слова о том, что "Абхазия никогда не будет частью Грузии". Российский пропагандист на это заметил, что возможно он это и говорил, но сейчас о политике говорить не собирается.
Гражданские активисты собираются провести акцию протеста параллельно юбилейному мероприятию.
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