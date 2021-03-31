

В Грузии запущена петиция с призывом запретить Владимиру Познеру въезд в страну

31.03.2021 22:12









"2 апреля [2017 года] в эфире телеканала «Имеди» российский пропагандист Владимир Познер позволил себе нарушить законы Грузии и журналистской этики, рассказывая байки о отношениях между грузинами и абхазами в бытность посещения Грузии в 1970-х годах.



Он повторил то, что говорил в программе "Вечернее интервью" на Первом Балтийском канале 20 марта 2014 года, где позволил себе оскорбления в отношении этнических грузин и этнических абхазов. Журналист с таким опытом работы должен знать об этических нормах, которых должны придерживаться профессионалы, в том числе и запрета на использование языка вражды.



Судя по тому, что Владимир Познер настойчиво использует свое право на свободу слова, чтобы свои домыслы навязать общественному мнению и унизить одну из сторон конфликта, к возникновению которого причастна Российская Федерация. Уголовный кодекс Грузии подразумевает наказание за разжигание межнациональной розни



Мы требуем запрета на въезд Владимира Познера на территорию Грузии, и избавления нашей страны от российской пропаганды и пропагандистов.", - говорится в петиции.



Напомним, что кремлевский пропагандист Владимир Познер чартерным рейсом со свитой до 50 человек прибыл в Тбилиси с целью отпраздновать свой 87-летний юбилей. Несмотря на действие коменданского часа, в настоящее время российские граждане находятся в одном из тбилисских ресторанов. Их передвижение обеспечивает полиция.





Ниже предлагаем его интервью телеканалу "Имеди".





Предлагаем еще несколько интервью на данную тему:

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В Грузии, на странице change.org , запущена петиция с призывом запретить Владимиру Познеру въезд в страну. Дело касается его высказываний о территориальной целостности Грузии, в частности, отношений абхазов и грузин до начала там военных действий в 1991 году. Познера в Грузии обвинили во лжи и нарушении журналистской этики."2 апреля [2017 года] в эфире телеканала «Имеди» российский пропагандист Владимир Познер позволил себе нарушить законы Грузии и журналистской этики, рассказывая байки о отношениях между грузинами и абхазами в бытность посещения Грузии в 1970-х годах.Он повторил то, что говорил в программе "Вечернее интервью" на Первом Балтийском канале 20 марта 2014 года, где позволил себе оскорбления в отношении этнических грузин и этнических абхазов. Журналист с таким опытом работы должен знать об этических нормах, которых должны придерживаться профессионалы, в том числе и запрета на использование языка вражды.Судя по тому, что Владимир Познер настойчиво использует свое право на свободу слова, чтобы свои домыслы навязать общественному мнению и унизить одну из сторон конфликта, к возникновению которого причастна Российская Федерация. Уголовный кодекс Грузии подразумевает наказание за разжигание межнациональной розниМы требуем запрета на въезд Владимира Познера на территорию Грузии, и избавления нашей страны от российской пропаганды и пропагандистов.", - говорится в петиции.Напомним, что кремлевский пропагандист Владимир Познер чартерным рейсом со свитой до 50 человек прибыл в Тбилиси с целью отпраздновать свой 87-летний юбилей. Несмотря на действие коменданского часа, в настоящее время российские граждане находятся в одном из тбилисских ресторанов. Их передвижение обеспечивает полиция.Ниже предлагаем его интервью телеканалу "Имеди".Предлагаем еще несколько интервью на данную тему:1. Познер: Абхазы мечтали уйти от грузин потому что грузины их называли обезьянами, спустившимися с деревьев 2. Империалисты Доренко и Познер обсуждают как раздробить Грузию



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