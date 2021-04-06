

IRI: 78% опрошенных поддерживают членство Грузии в НАТО, а в Евросоюзе - 83%

06.04.2021 10:11





Согласно исследованию Международного республиканского института (IRI), на вопрос, поддерживают ли вы членство Грузии в НАТО, 78% опрошенных ответили утвердительно, а 15% — нет. В том числе, 59 % из них полностью поддерживают членство в НАТО, а 19 — более или менее.



Вместе с тем, категорически против членства в НАТО 8% респондентов, более-менее — 6%.



8% не имеют/не знают ответа на вопрос.



Кроме того, 23% респондентов назвали главной выгодой страны от членства в НАТО — безопасность, 20% — оборону, 13% — укрепление экономики, 11% — возвращение утраченных территорий, 8% — стабильность, 4% — военная поддержка, 3% — лучшее будущее.



На вопрос, по вашему мнению, Грузия станет членом Североатлантического альянса, 23% респондентов ответили, что после 2024 года, 53% не знают/не имеют ответа, а 12% — никогда.



Что касается членства в ЕС, то его поддерживают 83% опрошенных, а 9% — против членства Грузии в Евросоюзе.



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