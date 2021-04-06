

Опрос IRI в Грузии: число сторонников диалога с Россией вновь сократилось

06.04.2021 14:54





Большинство опрошенных Международным республиканским институтом (IRI) граждан Грузии поддерживает диалог с Москвой. Однако число сторонников диалога сокращается из года в год и сейчас – на историческом минимуме (IRI приводит данные за 2010-2021 годы).



По данным исследования, проведенного в феврале текущего года, полностью поддерживают диалог с Россией 36% опрошенных, частично –35%, частично против – 10%, категорически против – 14%.





88% опрошенных назвали Россию главной политической угрозой для Грузии, 78% – главной экономической угрозой. Лишь 7% считают, что отношения Грузии и России хорошие. 87% уверены, что отношения – плохие, 4% – ни хорошие, ни плохие, 2% ответили – не знаю.



При этом опрошенные считают США важнейшим политическим партнёром страны. Штаты лидируют с показателем 69%, далее идут Евросоюз (54%), Украина (23%), Азербайджан (17%), Турция (13%), Армения (11%), Россия (9%), Китай (4%) и Иран (3%). Отметим, что респонденты могли назвать несколько важных партнёров Грузии.



Исследование по заказу IRI провела компания IPM – с 2 по 26 февраля. В общей сложности в масштабах всей Грузии были опрошены 1500 человек, имеющих право голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-2,5%. Исследование финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





