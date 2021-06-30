

В Греми предположительно обнаружена гробница грузинского царя Левана Багратиони

30.06.2021 19:09





Археологическая экспедиция национального музея Грузии в городе Греми, в соборе Архангелов предположительно обнаружила гробницу грузинского царя Левана Багратиони.



Согласно историческим источникам, в том числе писаниям Вахушти Багратиони, этот великий деятель должен был быть захоронен в построенном им городе Греми в комплексе храма Архангелов, но точное местонахождение этого захоронения было неизвестно, поскольку не существовало ни надгробной плиты, ни других подробных сведений.



Во время археологических раскопок в юго-западном углу зала собора была выявлена перекрытая арочно кирпичом гробница. В ней вместе с останками были обнаружены несколько изделий XVI века.



Первоначальная антропологическая оценка найденных останков не противоречит основному мнению, что обнаруженные в гробнице останки предположительно принадлежали царю Левану. Для окончательной идентификации исследование фрагментов найденных останков и взятых из внутренней части гробницы других образцов, будет проводиться техническими методами в научно-исследовательских институтах Национального музея Грузии, а также в специализированных лабораториях за рубежом.



Царь Леван правил 54 года, в 1518-1574 годах, в Кахетинском царстве, образованном в результате распада единой Грузии. Благодаря его разумной внешней и внутренней политике страна достигла беспрецедентной стабильности и экономического процветания.





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