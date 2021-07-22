

Патриархия разрешила настоятелям храмов объявить бойкот тем или иным телеканалам

22.07.2021 23:16





Патриархия Грузинской православной церкви выступила с заявлением, которым, фактически, анонсировала отказ от дачи комментариев некоторым критическим СМИ. Так в ГПЦ отреагировали на то, как в медиа освещают массовые беспорядки в Тбилиси 5-6 июля. Тогда толпа людей напала на журналистов, в общей сложности пострадали 53 сотрудника СМИ. Гражданские организации, оппозиция и сами журналисты заявляют, что среди подстрекателей были и священнослужители.



В своем заявлении Патриархия признает, что со стороны некоторых духовных лиц действительно имели место «определенные проступки». При этом заявляет, что происходит целенаправленное обобщение частных случаев и акцентирование на насилии со стороны служителей Церкви.



Как отмечается в тексте, конкретные телеканалы «озвучивают пристрастные оценки и безосновательные обвинения, целенаправленно искажают факты и провокационными вопросами пытаются вывести респондента из равновесия».



«Исходя из этого, отдельные люди либо настоятели храмов могут письменно обратиться к руководству тех или иных телеканалов и сообщить им, что не желают коммуникации с их журналистами, поскольку создаются затруднительные обстоятельства. Также целесообразно разместить соответствующее заявление на входе во двор храма».



Как отмечают в Патриархии, в случае невыполнения журналистами этих требований, полиция будет обязана ограничить их перемещение на территории храмов.





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