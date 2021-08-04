

С памятника Махатме Ганди в Тбилиси украли очки

04.08.2021 11:47





Мэр столицы Каха Каладзе рассказал о фактах вандализма в городе на заседании правительства Тбилиси. Как отметил Каха Каладзе, в тбилисском районе Варкетили был поврежден памятник Махатме Ганди.



«Я вынужден поделиться с вами проблемой, которая напрямую связана с реализуемыми в столице проектами и наносит серьезный ущерб городу и его инфраструктуре. Я имею в виду печальные факты вандализма. Что бы мы ни делали, это будут новые скверы, парки, различные инфраструктурные проекты, это делается снова и снова для людей, живущих здесь, для наших детей, для будущих поколений, и очень досадно, что мы сталкиваемся с таким количеством подобных фактов.



Как известно, 10 июля в сквере в Варкетили был открыт памятник индийского государственного деятеля Махатмы Ганди. Должен вам сказать, что, к сожалению, памятник уже поврежден, а именно сняты очки. С памятника украли очки. Я не знаю, что по этому поводу сказать. Есть и другие факты, не стану их перечислять, но все это прискорбно. Все это сложно оценить и еще сложнее понять, что зачастую виновниками вандализма являются подростки и за их агрессивным поведением мирно наблюдают взрослые, что очень тяжело. Я хочу попросить всех поддержать нас в этом направлении. То, что делается в этом городе, делается для наших детей и будущих поколений. Этот город предназначен для всех, и мы должны позаботиться о конкретных проектах и ​​работах, которые выполняются, чтобы наши дети и будущие поколения могли использовать их должным образом», — заявил Каха Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





