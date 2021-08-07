

Патриархия Грузии подтвердила задержание монаха по делу об убийстве

07.08.2021 19:57





Патриархия Грузии подтверждает, что среди обвиняемых по делу об убийстве в Боржоми проходит православный монах. Об этом говорится в заявлении отдела по связям с общественностью Патриархии, распространенном сегодня.



«Нам стало известно, что один из обвиняемых, задержанных в связи с произошедшим вчера в Боржоми убийством, — монах Антом (Маисурадзе) Цалкского мужского монастыря. Он служит в мужском монастыре в селе Берта с 2008 года», — сказано в сообщении.



По данным СМИ, монах Антон была задержан полицией по обвинению в умышленном убийстве после допроса.



Согласно данным следствия, 6 августа у обвиняемого А.М. произошел конфликт с 37-летним в прошлом судимым мужчиной, неким Л.Н.. Последний произвел несколько выстрелов из автомата, а затем А.М. нанес ему ранения холодным оружием. Л.Н. скончался по прибытии в больницу.



Некоторые очевидцы рассказали журналистам, что в потасовке участие принимали до пяти человек. О задержании других фигурантов в МВД до сих пор не сообщали. В ведомстве не говорят и о причинах конфликта, закончившегося стрельбой и поножовщиной. СМИ называют произошедшее «криминальными разборками».



Задержанному монаху грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается по статье 108 УК Грузии – умышленное убийство.



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