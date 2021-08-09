

В Грузии полностью вакцинировано 5,3% населения

09.08.2021 11:32









Больше всего прививок было сделано в Тбилиси – 358 910. Далее следуют регионы Аджария (71 760), Имерети (56 816), Самегрело – Земо Сванети (29 862) и Кахети (23 590).



Напомнить, забронировать визит на вакцинацию и выбрать препарат можно на электронном портале –

По данным Национального центра по контролю заболеваний Грузии, по состоянию на 9 августа в стране было сделано 641 242 прививок от коронавируса. Одну дозу вакцины получили 431 894 человека, в то время как полный курс вакцинации (две дозы) прошли 197 118 человек (5,3% населения).Больше всего прививок было сделано в Тбилиси – 358 910. Далее следуют регионы Аджария (71 760), Имерети (56 816), Самегрело – Земо Сванети (29 862) и Кахети (23 590).Напомнить, забронировать визит на вакцинацию и выбрать препарат можно на электронном портале – booking.moh.gov.ge



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