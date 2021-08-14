

ГПЦ вводит дополнительные меры безопасности в храмах из-за COVID

14.08.2021 13:17





Грузинская православная церковь (ГПЦ) решила усилить меры безопасности при проведении служб во всех своих храмах в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в заявлении Патриархии Грузии, распространенном в пятницу.



«Из-за проблемы пандемии все церкви и монастыри благословляются на то, чтобы обеспечить (как и раньше) соблюдение дистанции в храмах, периодически дезинфицировать полы и употреблять запивку из одноразовых стаканов», — говорится в заявлении.



Кроме того, согласно распоряжению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, все прихожане должны быть в защитных масках. Также в церквях следует периодически проводить дезинфекцию.



Дополнительные регуляции в православных храмах будут действовать в течение трех недель, с 14 августа по 4 сентября, как и объявленные правительством Грузии ограничения.



Ранее на этой неделе Илия Второй распространил заявление, в котором говорилось, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной, и не должна становиться поводом для осуждения. Таким образом он прокомментировал идею, озвученную многими политиками, эпидемиологами и рядовыми гражданами. Они считают, что Илия Второй должен либо подать пример прихожан, либо благословить их на проведение прививок.



Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Ежедневно в стране с населением не более 3,7 миллиона человек регистрируют свыше пяти тысяч новых случаев заражения и по 40-50 летальных исходов среди тяжелобольных.



12 августа власти объявили о введении новых ограничений, призванных замедлить темпы распространения заболевания. С 14 августа по 4 сентября в стране остановят общественный транспорт, сократят часы работы кафе и ресторанов, а также запретят фестивали, концерты и спортивные соревнования. При этом работодателям поручено переводить сотрудников на «дистанционку».



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