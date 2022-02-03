

Председатель парламентского комитета просит ЕС изъять из оборота термин «Южная Осетия»

03.02.2022 14:28





Председатель комитета по международным отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе обращается к Евросоюзу с просьбой изъять термин «Южная Осетия» из официальных документов ЕС. Об этом Самхарадзе заявил на совместном заседании парламентских комитетов по европейской интеграции и международным отношениям, где заслушали докладчика Европарламента по вопросу Грузии Свена Миксера.



Как пояснил Самхарадзе, термин «Южная Осетия» был создан Сталиным в 1922 году и его не признает Конституция Грузии.



«Вы и Запад боретесь со сталинскими проявлениями, в противоположность этому во всех своих документах вы используете термин «Южная Осетия», который тоже является сталинским термином и был создан в 1922 году. До тех пор его не существовало. «Южная Осетия», такое образование не признается Конституцией Грузии. Поэтому моя просьба, призыв - вместе обсудить, как нам вообще изъять этот термин из ваших официальных документов. Неприятно, когда Евросоюз или хотя бы какое-либо другое государство использует название сталинских времен. Если нужно какое-то официальное обращение от нас, мы это сделаем», - заявил Николоз Самхарадзе.



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