

«Оккупанты применили отравляющее вещество неизвестного происхождения» - ТК «АЗОВ – Маріуполь»

12.04.2022 00:13









«Срочно! Тревога!

Около часа назад российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия хим-атаки уточняются» - говорится в сообщении от полка «Азов».



Напомним, что сегодня, около 8 часов до применения российскими террористами химического оружия, представитель т.н. Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала России рассказал о планах взятия завода «Азовсталь» в Мариуполе, где уточнил, что для взятия завода в Мариуполе



Таким образом Басурин заявил о преднамеренной подготовке и осуществлении террористической атаки с применением химического оружия против как мирных жителей, оставшихся в Мариуполе, так и украинских войск, защищающих город от оккупантов.

«Оккупанты применили отравляющее вещество неизвестного происхождения», об этом сообщается на Телеграмм-канале «АЗОВ – Маріуполь» «Срочно! Тревога!Около часа назад российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия хим-атаки уточняются» - говорится в сообщении от полка «Азов».Напомним, что сегодня, около 8 часов до применения российскими террористами химического оружия, представитель т.н. Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала России рассказал о планах взятия завода «Азовсталь» в Мариуполе, где уточнил, что для взятия завода в Мариуполе применят химическое оружие. Таким образом Басурин заявил о преднамеренной подготовке и осуществлении террористической атаки с применением химического оружия против как мирных жителей, оставшихся в Мариуполе, так и украинских войск, защищающих город от оккупантов.



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