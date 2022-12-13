

Под Бахмутом погибли еще два грузинских добровольца

13.12.2022 23:16





В Украине, под Бахмутом погибли еще 2 грузинских добровольца Михаил Тевдорадзе и Серго Картвелишвили.



Информацию об этом подтвердили также в МИД Грузии. По данным ведомства, посольство Грузии в Украине уже проинформировано о случившемся, решаются вопросы по возвращению бойцов на родину.



3 декабря стало известно о гибели сразу пяти грузинских добровольцев под Бахмутом.



С начала российского вторжения в Украину в боях на стороне ВСУ погибли 36 грузинских бойцов — это граждане Грузии и уроженцы Грузии, получившее украинское гражданство в последние годы.



Давид Ратиани

Гия Бериашвили

Бахва Чикобава

Давид Гобеджишвили

Давид Менабдишвили

Николоз Шанава

Аркадий Касрадзе

Алик Цаава

Заза Бицадзе

Витали Орбеладзе

Тато Бигвава

Рати Шургая

Георгий Григолия

Кирилл Шанава

Даниел Герлиани

Алуда Звиадаури

Каха Гоголь

Бердия Джохадзе

Гела Гогия

Эдишер Кварацхелия

Михаил Капланишвили

Александр Мартиашвили

Гурген Гагнидзе

Леван Сахелашвили

Темур Мачарашвили

Эрнест Мачарашвили

Константин Курсуа

Джамбулат Хоперия

Авто Руруа

Ромео Кварацхелия

Ромео Пичхая

Мераб Аладашвили

Бадри Маркелия

Руслан Байрамов

Михаил Тевдорадзе

Серго Картвели





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