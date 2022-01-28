

Президент считает, что помилование Саакашвили послужит большей поляризации общества

28.01.2022 22:31





По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, помилование бывшего президента Михаила Саакашвили будет основанием поляризации, а не деполяризации. На вопрос, пересмотрит ли она свое заявление в связи с помилованием - «нет и никогда», Зурабишвили ответила, что держит слово.



«Я держу свое слово и думаю, что никто не может сказать, что я не выполнила свое слово, это тоже момент доверия. Именно на основании этих трех примеров {помилование Угулава, Окруашвили, Руруа} общественность увидела, что когда я считала, что могу немного сделать шаг в направлении деполяризации, каким бы болезненным или сенситивным он не был, я сделала этот шаг.



В данном случае главное то, что я глубоко уверена, такой шаг будет поводом для сверхполяризации, а не деполяризации, если меня кто-то в этом переубедит... Но не думаю. Само возвращение Саакашвили было одним из шагов поляризации и сверхполяризации. Я не сделаю ничего, что поведет эту ситуацию к дополнительной поляризации», — заявила Зурабишвили.



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