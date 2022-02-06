

Келли Дегнан оценила возможность упрощения визового режима США с Грузией

06.02.2022 15:06





В Вашингтоне следят за программой безвизовых поездок Грузии с Европой, чтобы увидеть, насколько страна готова к упрощению визового режима с США. Об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в интервью грузинской службе «Голоса Америки».



Отвечая на вопрос о возможности какого-либо упрощения визового режима для граждан Грузии, дипломат подчеркнула, что для этого «Грузия должна соответствовать этим очень строгим требованиям».



«Упрощение визового режима имеет очень строгие требования, которым должна соответствовать каждая страна. Мы наблюдаем за тем, как идет программа безвизового режима с ЕС, как показатель того, насколько Грузия готова к нашему безвизовому режиму, который имеет аналогичные требования. Грузия должна соответствовать этим очень строгим требованиям», — заявила посол США в Грузии.



В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.



СМИ неоднократно сообщали, что часть стран-членов ЕС настаивают на приостановке безвизового режима с Грузией. Причиной они называют рост фактов незаконного пребывания на территории Евросоюза и необоснованных прошений о предоставлении убежища со стороны граждан Грузии.



После начала пандемии коронавируса эти тенденции изменились. В частности, в 2020 году количество заявлений о предоставлении международной защиты в государствах-членах ЕС от граждан Грузии снизилось на 60% по сравнению с 2019 годом. В целом в 2020 году гражданами Грузии было подано более 8,8 тысячи заявлений. Число граждан Грузии, незаконно находящихся в ЕС, уменьшилось на 13%, с 11,9 тысячи в 2019 году до 10,3 тысячи человек в 2020 году.



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