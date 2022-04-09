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Президент: Грузия не пытается и не будет пытаться вернуть территории войной


09.04.2022   19:44


Грузия не пытается и не будет пытаться вернуть территории войной. Это наше непоколебимое решение! Мы все видим, что завоеванные войной территории ничего не приносят, ни в плане развития, ни с точки зрения самоутверждения и защиты идентичности, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как отметила президент, единства не достичь ни принуждением, ни порабощением других.

«Сегодня перспектива Грузии обозначилась еще четче – путь ускоренной европейской интеграции. Хотим протянуть руку и предложить следовать вместе по пути демократии, самоутверждения и свободы. Единства не достичь ни принуждением, ни порабощением других. Это пройдено нами. Таким образом, многообразие, многообразие и многообразие, а также многопартийность – неотъемлемые части этого единства. Это само собой означает и то, что мы должны уметь и уступать, учитывать мнение других, или хотя бы понимать, и не ставить интересы страны выше личных, партийных или иных интересов. Этого я желаю всей Грузии в этот великий день – 9 апреля. Да здравствует Грузия», - заявила Саломе Зурабишвили.

По ее же словам, сплоченное в один кулак общество не проигрывает.

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