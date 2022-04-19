

В Грузии заработал единый информационный колл-центр органов судебной власти

19.04.2022 10:39





В Грузии заработал единый информационный колл-центр судов «15 45» для более эффективной коммуникации между органами судебной власти и гражданами. Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета юстиции.



Работа колл-центра позволит повысить информированность населения о работе судебной системы. Создание единой платформы было вызвано высоким спросом со стороны граждан на получение информации от судов.



Высший совет юстиции считает целью создания единой платформы «обеспечение граждан своевременной и оперативной информацией» — это позволит заинтересованным лицам сэкономить время.



С работой обновленного колл-центра ознакомились председатель Верховного суда Грузии Нино Кадагидзе, секретарь Высшего совета юстиции Николоз Марсагишвили, заместитель председателя Верховного суда Грузии Георгий Микаутадзе, председатель Тбилисского городского суда Васил Мшвениерадзе и председатель Коллегии по уголовным делам Темур Гогохия.



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