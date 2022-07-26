

Президент Грузии: «То, что мы видим в Бичвинта, это форма аннексии»

26.07.2022 13:43





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением в связи с планами России получить часть территорий в Бичвинта (Пицунда). По ее словам, данное намерение является еще одной формой аннексии территорий Грузии со стороны РФ:



«То, что мы видим в Бичвинта, это форма аннексии территории Грузии Россией. Мы видим острую реакцию людей на эти события. Это результат непрекращающейся оккупации. Я категорически осуждаю это и призываю международное сообщество жесткому реагированию», — заявила Саломе Зурабишвили.



В абхазском обществе уже несколько недель идет дискуссия о передаче России на 49 лет т.н. «госдачи» в Бичвинта, а также береговой линии и морских вод к ней прилегающих. Речь идет о соглашении, которое было подписано в Москве 19 января 2022 года. Согласно проекту договора о госдаче в Бичвинта, в собственность Российской Федерации переходят 186 га земли и 115 га морского пространства.



Все здания и сооружения перейдут в собственность Федеральной службы охраны, а акватория Черного моря с прилегающими землями будет передана России в аренду на 49 лет. Решение по указанному соглашению не было известно общественности до марта.



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