

Глава МВД: За последние двое суток в Грузию въехало более 21 000 граждан России

27.09.2022 14:11





По словам министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, за последние двое суток в Грузию въехало более 21 тысячи граждан России.



Он также отметил, что в первые дни объявления «частичной военной мобилизации» в Грузию из России ежедневно въезжало около 5-6 тысяч человек, а за последние два дня эта цифра увеличилась на 40-45%.



«Примерно 4-5 дней назад было от 5 000 до 6 000 въезжающих, а сейчас их количество увеличилось примерно до 10 000, рост составляет 40-45%. Вчера, например, было 11 200 человек, позавчера было 10 400, если не ошибаюсь. То есть не въезжают 100 и 200 тысяч.



Сказать, что это самые большие цифры, было бы неправдой. Летом например было (много визитеров), но это были туристы, а не люди, приехавшие с иными целями, предположительно, на наш взгляд, они избегают призыва на военную службу.



Однако у меня всегда возникает один вопрос. Эта оппозиция, как видно, разделена на две части, хотя в Европе уже думают по-другому и переходят к другим подходам.



Одни говорят, что надо их закрыть (границу) и не больше (их) не пускать вообще, другие говорят, что наоборот, надо впускать, чтобы они не пошли воевать, не убивали украинцев, не воевали против украинцев. Может они определяться, впускать их или не впускать?», — заявил Гомелаури, добавив, что большинство людей пытаются проехать через КПП «Верхний Ларс»:



«На других границах меньше… Очень мало приезжают из Армении и из Азербайджана. Может быть, даже 10-ти процентов нет», — сказал министр.



На вопросы о закрытии границы Гомелаури ответил следующее:



«Эти люди, граждане России, этнические русские, годами посещают Грузию. Сегодня это должно стать проблемой?!… Граждане России всегда приезжали (в Грузию), а сегодня мы (границу) закроем?!».



По словам Гомелаури, движение на КПП «Верхний Ларс» затруднено, хотя подразделения работают в полную силу.



«Мы находимся на пике, я не думаю, что мы можем пропускать больше [людей каждый день]», — сказал он.



Как сообщает российское ТАСС, вчера, 26 сентября, вице-премьер Северной Осетии, входящей в состав Российской Федерации, Ирбек Томаев сообщил, что за последнюю неделю через таможенный пункт пропуска «Верхний Ларс» грузино-российскую границу в обоих направлениях пересекли 37 тысяч автомобилей и более 115 тысяч человек.

По его словам, цифры последней недели на 23,3% превышают данные по пересечению госграницы в прошлом.



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