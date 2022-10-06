

Суд в Украине хочет допросить Саакашвили в качестве свидетеля

06.10.2022 18:47





Киевский суд принял решение о временном переводе Михаила Саакашвили в Украину с целью проведения следственных мероприятий. Об этом сообщает адвокат третьего президента Грузии.



По словам адвоката, Министерство юстиции Украины направит данное решение Грузии, после чего им решать, выдадут ли Михаила Саакашвили в качестве свидетеля.



По словам Шалвы Хачапуридзе, суд в Украине рассматривает возбужденное там дело по текущим событиям, по которым Саакашвили проходит в качестве пострадавшего.



"Его адвокат поставил ходатайство о допросе Саакашвили в качестве свидетеля, суд принял решение о передаче Саакашвили из Грузии в Украину, где он должен быть допрошен в качестве пострадавшего. Минюст Украины направит это Грузии и тут примут решение, передадут или нет Саакашвили в качестве свидетеля", - заявляет Хачапуридзе.



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