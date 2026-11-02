Судебные процессы над бывшим премьер-министром Гарибашвили будут проходит в закрытом режиме
Судебный процесс бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, обвиняемого в коррупционном преступлении, закрыт. Теперь судебные процессы бывшего премьера будут проходить в закрытом режиме. Соответствующее ходатайство выдвинула в суде сторона обвинения, и судья Тамар Мчедлишвили удовлетворила его.
Согласно ходатайству прокурора Ани Лекиашвили, дело связано с Министерством обороны, а на заседаниях будут допрошены действующие и бывшие должностные лица, в ходе чего могут прозвучать тайны профессионального и государственного значения. Также, по словам прокурора, основанием для ходатайства является защита персональных данных лиц.
Сторона защиты категорически не согласилась с данным ходатайством. Как заявил адвокат Сосо Бараташвили, дело Джуаншера Бурчуладзе также касалось Министерства обороны и секретных закупок, однако оно не было закрыто.
По словам адвоката, для того чтобы общественность узнала правду, заседание закрывать нельзя.
Адвокаты отметили, что «население страны заслуживает того, чтобы знать, какое именно обвинение предъявлено Ираклию Гарибашвили и какие доказательства имеются против него».
Против закрытия заседания выступил и сам Ираклий Гарибашвили.
«Конечно, я возражаю против этого ходатайства. Я хочу, чтобы общественность узнала правду, что это политически мотивированное дело, построенное на клевете. Исходя из этого, разумеется, имеет огромное значение, чтобы процесс проходил публично и прозрачно, дабы вся общественность увидела безосновательность этого обвинения. Я категорически возражаю против этого ходатайства и обращаюсь с просьбой не удовлетворять его», — заявил Ираклий Гарибашвили.
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