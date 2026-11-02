Судебные процессы над бывшим премьер-министром Гарибашвили будут проходит в закрытом режиме

Судебный процесс бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, обвиняемого в коррупционном преступлении, закрыт. Теперь судебные процессы бывшего премьера будут проходить в закрытом режиме. Соответствующее ходатайство выдвинула в суде сторона обвинения, и судья Тамар Мчедлишвили удовлетворила его.

Согласно ходатайству прокурора Ани Лекиашвили, дело связано с Министерством обороны, а на заседаниях будут допрошены действующие и бывшие должностные лица, в ходе чего могут прозвучать тайны профессионального и государственного значения. Также, по словам прокурора, основанием для ходатайства является защита персональных данных лиц.

Сторона защиты категорически не согласилась с данным ходатайством. Как заявил адвокат Сосо Бараташвили, дело Джуаншера Бурчуладзе также касалось Министерства обороны и секретных закупок, однако оно не было закрыто.