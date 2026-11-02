Директор Глданского пенитенциарного учреждения №8 Рамаз Пирцхалава освобожден от должности

Директор Глданского пенитенциарного учреждения №8 Рамаз Пирцхалава освобожден от занимаемой должности. Соответствующую информацию распространяет Специальная пенитенциарная служба.

По данным ведомства, вместо него директором пенитенциарного учреждения №8 назначен Нодар Кинкладзе, который до сих пор занимал должность директора пенитенциарного учреждения №1 в Лаитури.

«Данные кадровые решения осуществлены приказом генерального директора Специальной пенитенциарной службы с согласия министра юстиции Грузии», — говорится в информации.