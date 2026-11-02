Ушедший сегодня с поста главы МВД Грузии Гела Геладзе назначен членом наблюдательного совета «Корпорации нефти и газа Грузии». Эту информацию распространяет «Корпорация нефти и газа Грузии».

«Наблюдательный совет, согласно уставу корпорации, состоит из 3 членов. Он осуществляет контроль за деятельностью корпорации и принимает участие в процессе подготовки и принятия важных решений.

У Гелы Геладзе многолетний опыт работы в государственном секторе. В разное время он занимал должности министра внутренних дел Грузии и руководителя Службы государственной безопасности. До назначения членом наблюдательного совета Корпорации нефти и газа Грузии он занимал пост заместителя министра внутренних дел», — говорится в информации.