Срок подведения итогов выборов в Грузии сокращается с 26 до 15 дней

Одно из новшеств в том, что у окружных избирательных комиссий больше не будет обязательства выявлять по принципу случайного отбора не более пяти избирательных участков и проводить повторный пересчет результатов голосования не позднее шестого дня со дня голосования.

Изменения в «Избирательный кодекс» подготовлены депутатами «Грузинской мечты» и уже инициированы в парламенте.

В новой редакции избирательного законодательства, вступившей в силу в декабре 2025 года, планируется целый ряд изменений.

Согласно законодательным изменениям, срок подведения итогов выборов сокращается с 26 до 15 дней — устанавливается, что подведение окончательных итогов как парламентских выборов, так и выборов столичных и всех муниципальных органов будет осуществляться не позднее 15-го дня со дня голосования.

Полномочия избирательных комиссий, связанные с подведением итогов выборов, меняются. Окончательные итоги выборов сакребуло и мэров муниципалитетов вместо окружных комиссий будет подводить Центральная избирательная комиссия, и итоговый протокол также будет издавать ЦИК.

Кроме того, меняются сроки снятия кандидатур избирательными субъектами и кандидатами. Срок же начала полномочий новоизбранного сакребуло, членов сакребуло и мэров определяется на 9-й день со дня опубликования итогового протокола выборов вместо 14-го дня.

Также меняется срок представления Службе государственного аудита отчета о средствах, использованных со дня назначения выборов по день голосования включительно. В частности, субъект, который по предварительным данным получит на выборах необходимое количество голосов, установленное законом, представляет указанный отчет не позднее 5-го дня со дня голосования. Согласно действующему закону, представление отчета предусмотрено не позднее 12-го дня со дня голосования.