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Грузия Online
Политика

Полигон Лило не будут переносить — Каладзе обещает его модернизировать

По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, к такому выводу пришла немецкая компания ICP, которая изучала возможные места для нового полигона. Мэр добавил, что встречи с жителями Лило по вопросу свалки продолжаются.

Детали. Жители окрестностей полигона давно жалуются на запах и загрязнение. Каладзе встречался с ними и обещал поискать другое место. ICP изучила 12 вариантов и выбрала три: Мухиани, Шиндиси и расширение нынешнего полигона. Лучше всего оказался третий вариант. Компания оценивала подъезды к территории, рельеф, зонирование и необходимость выкупать соседние участки. По словам мэра, у нынешнего полигона есть возможность расширяться еще 20 лет.

Каладзе объяснил, что переезд проблему не решит. Полигон работает с 2010 года, и его территорию всё равно придется приводить в порядок. Строительство нового полигона заняло бы около четырех лет и потребовало бы больших дополнительных расходов.

Мэрия планирует три проекта общей стоимостью 52,5 миллиона евро.

  • Очистные сооружения для фильтрата — грязной воды, которая сейчас стекает с полигона прямо в канал. Их уже строят. Стоимость — 6,5 миллиона евро, срок — сентябрь 2027 года.
  • Система сбора свалочного газа за 26 миллионов евро. Ее обещают построить к 2030 году.
  • Мусоросортировочный завод за 20 миллионов евро, срок — 2029 год.

Закупки по двум последним проектам идут по правилам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРД).

О проблемах мусорного полигона в Лило и переработке мусора в Тбилиси говорят как минимум с 2013 года. Подробнее о проблемах полигона Лило и протестах местных жителей читайте в материале Paper Kartuli.

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