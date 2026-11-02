Полигон Лило не будут переносить — Каладзе обещает его модернизировать

По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, к такому выводу пришла немецкая компания ICP, которая изучала возможные места для нового полигона. Мэр добавил, что встречи с жителями Лило по вопросу свалки продолжаются.

Детали. Жители окрестностей полигона давно жалуются на запах и загрязнение. Каладзе встречался с ними и обещал поискать другое место. ICP изучила 12 вариантов и выбрала три: Мухиани, Шиндиси и расширение нынешнего полигона. Лучше всего оказался третий вариант. Компания оценивала подъезды к территории, рельеф, зонирование и необходимость выкупать соседние участки. По словам мэра, у нынешнего полигона есть возможность расширяться еще 20 лет.

Каладзе объяснил, что переезд проблему не решит. Полигон работает с 2010 года, и его территорию всё равно придется приводить в порядок. Строительство нового полигона заняло бы около четырех лет и потребовало бы больших дополнительных расходов.