Адвокат Гарибашвили заявил о психологическом давлении на экс-премьера

Адвокат бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Сосо Бараташвили заявил, что в отношении его подзащитного применялись методы психологического и морального давления с целью добиться признания по делу о получении взятки. По словам адвоката, Гарибашвили сообщил об этом суду во время заседания.

«Мы призываем следственный орган начать расследование по факту применения пыток в отношении Ираклия Гарибашвили. Сегодня он не назвал ни одной фамилии, однако в ходе расследования, разумеется, назовёт человека, от которого поступило это предложение, и разъяснит следствию все подробности. Это не голословное заявление: Ираклий Гарибашвили может подтвердить достоверность изложенных им фактов. Когда поступает предложение признать преступление, за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы, и оно исходит от компетентного, уполномоченного должностного лица – это подпадает под определение статьи 144, предусматривающей ответственность за пытки», — заявил адвокат.

Ранее Гарибашвили был осужден по делу о легализации незаконных доходов. 24 августа прокуратура предъявила ему новое обвинение – в получении взятки в особо крупном размере. По данным ведомства, речь идет о 750 тысячах лари, полученных Гарибашвили в связи с секретными государственными закупками Министерства обороны. Новое обвинение предусматривает от 11 до 15 лет лишения свободы.

Бараташвили также раскритиковал решение о проведении судебного заседания в закрытом режиме. По его мнению, это делается для того, чтобы общественность не узнала подробности дела и не смогла оценить обоснованность обвинения.