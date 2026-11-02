Адвокат Ираклия Гарибашвили называет обвинения против него сфабрикованными

Адвокат бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Натия Тамазашвили называет предъявленные бывшему премьер-министру Грузии обвинения сфабрикованными, а судебный процесс – частью клеветнической кампании. Перед началом рассмотрения дела по существу в Тбилисском городском суде она заявила:

«Очень жаль, когда против дважды занимавшего пост премьер-министра своей страны, бывшего министра внутренних дел и обороны, ведут судебное разбирательство с таким сфабрикованным обвинением… Всем известно, что Ираклий сделал для Министерства обороны, в целом для развития обороноспособности, и каково отношение министерства и армии к нему. Думаю, эти процессы станут тому подтверждением и прольют свет на обстоятельства, о которых Ираклий говорил в своих письмах».

Ранее Гарибашвили был осужден по делу о легализации незаконных доходов. 24 августа прокуратура предъявила ему новое обвинение – в получении взятки в особо крупном размере. По данным ведомства, речь идет о 750 тысячах лари, полученных Гарибашвили в связи с секретными государственными закупками Министерства обороны. Новое обвинение предусматривает от 11 до 15 лет лишения свободы.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему Гарибашвили изменил решение и решил присутствовать на судебных заседаниях, а также планирует ли он выступить с подробным заявлением, Тамазашвили сказала, что не может говорить от его имени.