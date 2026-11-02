Адвокат Ираклия Гарибашвили называет обвинения против него сфабрикованными
Адвокат бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Натия Тамазашвили называет предъявленные бывшему премьер-министру Грузии обвинения сфабрикованными, а судебный процесс – частью клеветнической кампании. Перед началом рассмотрения дела по существу в Тбилисском городском суде она заявила:
«Очень жаль, когда против дважды занимавшего пост премьер-министра своей страны, бывшего министра внутренних дел и обороны, ведут судебное разбирательство с таким сфабрикованным обвинением… Всем известно, что Ираклий сделал для Министерства обороны, в целом для развития обороноспособности, и каково отношение министерства и армии к нему. Думаю, эти процессы станут тому подтверждением и прольют свет на обстоятельства, о которых Ираклий говорил в своих письмах».
Ранее Гарибашвили был осужден по делу о легализации незаконных доходов. 24 августа прокуратура предъявила ему новое обвинение – в получении взятки в особо крупном размере. По данным ведомства, речь идет о 750 тысячах лари, полученных Гарибашвили в связи с секретными государственными закупками Министерства обороны. Новое обвинение предусматривает от 11 до 15 лет лишения свободы.
Отвечая на вопрос журналистов о том, почему Гарибашвили изменил решение и решил присутствовать на судебных заседаниях, а также планирует ли он выступить с подробным заявлением, Тамазашвили сказала, что не может говорить от его имени.
«Давайте дождёмся процесса. Заранее ничего сказать не могу», — добавила она.
Само рассмотрение дела по существу прошло в закрытом режиме. Ираклий Гарибашвили выступил категорически против этого:
«Я хочу, чтобы общественность поняла правду, что это политически мотивированное дело, основанное на клевете. Крайне важно, чтобы процесс проходил открыто и прозрачно, и чтобы люди увидели абсурдность обвинения. Я призываю вас не удовлетворять это ходатайство», — сказал Ираклий Гарибашвили.
Однако в итоге судья Тамар Мчедлишвили удовлетворила ходатайство прокурора Ани Лекиашвили и закрыла заседание.
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