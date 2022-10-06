

Кобахидзе: О переводе Саакашвили в Украину не может быть и речи

06.10.2022 22:43





Михаил Саакашвили совершил множество тяжелых преступлений в Грузии, он отбывает наказание за эти преступления, — заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе комментировал журналистам сообщение о том, что Киев собирается попросить Тбилиси передать им находящегося в заключении в Тбилиси экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.



Украинский адвокат Саакашвили заявил, что украинский суд поручил министерству юстиции обратиться к грузинской стороне с просьбой о временной передаче Саакашвили для участия в расследовании, связанном с экс-президентом Петром Порошенко.



По словам Кобахидзе, о переводе Саакашвили в Украину не может быть и речи, и никакие формальные основания не могут подтолкнуть к этому правоохранительную систему.



Отвечая на вопрос, если такой запрос из Украины поступит, как ответит грузинская сторона, Кобахидзе сказал: «Правительство Грузии годами направляло запрос о его передаче, и годами этот запрос был проигнорирована украинскими властями. Сейчас направление этого запроса под формальным предлогом является своего рода политической игрой и, естественно, эта игра не будет иметь для нас большого значения».



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