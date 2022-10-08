

Лидеры пророссийского «Консервативно движения» принимают участие в форуме «Евразийского союза»

08.10.2022 20:23





Лидеры пророссийской партии «Консервативное движение» находятся в России и принимают участие в интеграционном форуме «Евразийского союза», сообщил один из лидеров партии Зураб Махарадзе.



«В рамках форума состоялся диалог с министром евразийского союза Сергеем Юрьевичем Глазевым и сенатором Игорем Николаевичем Морозвым. Речь шла о нормализации грузинско-российских отношений, безопасности и возможных экономических перспективах, которые открываются для Грузии в евразайском пространстве», — заявил Махарадзе.



В «Консервативном движении» заявляют, что готовы к «партнерским отношениям» с РФ. В январе этого года также состоялась совместная конференция членов партии и Госдумы РФ о «грузинско-российских отношениях».



Партия была основана владельцами ультраправого телеканала «Alt-Info», которая организовала насильственную акцию 5 июля 2021 года, направленную против ЛГБТКИ+ общества. Во время акции пострадали десятки журналистов, один из которых, Лексо Лашкарава, вскоре скончался (МВД Грузии связывает его смерть с передозировкой наркотиков).



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