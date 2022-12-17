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Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия подписали проект черноморского подводного кабеля для передачи электроэнергии
17.12.2022 14:37
Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия подписали проект подводного кабеля для передачи электроэнергии через Черное море.
Церемония подписания состоялась в Румынии, во дворце Котрочен. Документ подписали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чука и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На церемонии присутствовала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Документ базируется на взаимном интересе четырех стран, который включает консолидацию национальной и региональной энергетической безопасности и связей в Черноморском бассейне, диверсификацию источников поставок, увеличение капитализации потенциала производства возобновляемой энергии в Каспийском регионе и увеличение доли возобновляемой энергии.
Четырехстороннее межправительственное соглашение предусматривает реализацию проекта подводного кабеля между Румынией и Азербайджаном через Грузию и Черное море для транспортировки электроэнергии из возобновляемых источников. Проект подводного кабеля электропередачи через Черное море является частью соглашения в области энергетики между Европейской комиссией и Азербайджанской Республикой, и в то же время является флагманским проектом для Грузии в рамках стратегии ЕС «Глобальные ворота».
Вместе с тем несколько дней назад еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Европейского союза Оливер Вархей заявил, что Европейский союз продолжит работу с восточными партнерами для ускорения реализации проектов в рамках экономического и инвестиционного плана.
«Мы будем работать с нашими партнерами над ускорением реализации проектов на сумму 17 миллиардов евро, расписанных в экономико-инвестиционном плане. Важно ускорить зеленую и цифровую трансформацию и улучшить связность», — сказал Вархей.
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