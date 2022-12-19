

Центр «Эмпатия»: большинство диагнозов Саакашвили связаны с отравлением

19.12.2022 15:20





По заявлению руководителя центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, у третьего президента Грузии Михаила Саакашвили очень серьезные диагнозы, большинство из которых связаны с отравлением.



Как поясняет Джишкариани, диагнозы Саакашвили дают основания для его освобождения.



«Любопытные скептики спрашивают меня, какие диагнозы у Михаила Саакашвили? Очень тяжелые. Они дают основания для освобождения. Большинство из них связаны с отравлением. В крови и волосах обнаружены ртуть, мышьяк, таллий, свинец, висмут, барий.



С большой вероятностью мы имеем дело с неизвестным, сложным химическим или радиоактивным соединением. Срочно необходима дезинтоксикация. Здесь невозможно провести ни соответствующие исследования, ни лечение. Может быть тяжелый исход. В случае лечения же никто не знает, что восстановится, а что нет.



Все это произошло в тюремной системе Грузии. На мой взгляд, скорее всего, в 18-м учреждении и, вероятно, продолжилось после этого, по какой-то схеме хронической интоксикации.



Что касается «стресса», того, что «не ест или не может есть, повреждает себя и не выносит тюремного заключения» — этот нарратив, дезинформация, пропаганда, вероятно, являются частью сценария отравления, чтобы отвлечь внимание на что-то другое.



В настоящее время со всей ответственностью заявляю, что PTSD и тяжелые транзиторные эпизоды на фоне органического поражения головного мозга и интоксикации возникли в результате пыток, а все остальные симптомы, если не большинство, имеют прямое отношение к интоксикации. Вот таково краткое заключение», — написала Мариам Джишкариани на своей странице в Facebook, передает «Интерпрессньюс».



SOVA

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