Стипендия для магистрантов в Тбилиси увеличена до 1 000 лари — начался прием заявок

С целью финансового поощрения успешных магистрантов, зарегистрированных в Тбилиси, начинается прием заявок. Каждый студент с наилучшей академической успеваемостью по итогам весеннего семестра 2025–2026 учебного года получит от Мэрии столицы стипендию в размере 1000 лари. Об этом на заседании городского правительства сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его разъяснению, действующие в столице государственные университеты должны представить данные магистрантов с лучшими академическими результатами в Мэрию Тбилиси с сегодняшнего дня по 24 ноября включительно.

Как отметил Каха Каладзе, в рамках «Программы финансирования студентов» размер стипендии для магистрантов практически удвоился — он вырос с 562 лари до 1 000 лари за семестр.