Стипендия для магистрантов в Тбилиси увеличена до 1 000 лари — начался прием заявок
С целью финансового поощрения успешных магистрантов, зарегистрированных в Тбилиси, начинается прием заявок. Каждый студент с наилучшей академической успеваемостью по итогам весеннего семестра 2025–2026 учебного года получит от Мэрии столицы стипендию в размере 1000 лари. Об этом на заседании городского правительства сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его разъяснению, действующие в столице государственные университеты должны представить данные магистрантов с лучшими академическими результатами в Мэрию Тбилиси с сегодняшнего дня по 24 ноября включительно.
Как отметил Каха Каладзе, в рамках «Программы финансирования студентов» размер стипендии для магистрантов практически удвоился — он вырос с 562 лари до 1 000 лари за семестр.
«Мы продолжаем поощрение успешных магистрантов, зарегистрированных в Тбилиси, поскольку считаем, что образование — это прочнейший фундамент, на котором базируется как успех молодежи, так и развитие столицы. Образованное, мотивированное и целеустремленное поколение — это та сила, которая превращает нашу столицу в один из ведущих и привлекательных городов Европы.
В рамках «Программы финансирования студентов» размер стипендии, учрежденной Мэрией Тбилиси для магистрантов на каждый семестр, увеличился с 562 лари до 1 000 лари. Надеемся, что увеличенный размер стипендии придаст студентам еще больше мотивации, должным образом оценит их труд и достижения, и программой воспользуется еще больше молодых людей», — заявил мэр Тбилиси.
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