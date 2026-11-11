Омбудсмен рекомендует генпрокурору и главе СГБ вернуть Хабеишвили его телефон

Народный защитник Грузии обратился с рекомендацией к генеральному прокурору и руководителю Службы государственной безопасности с призывом обеспечить исполнение обвинительного приговора суда о возврате мобильного телефона Левану Хабеишвили или его доверенному лицу.

По информации аппарата Народного защитника Грузии, в результате изучения дела было установлено, что, несмотря на приговор Тбилисского городского суда от 21 мая 2026 года, изъятый телефон не возвращен владельцу спустя пять месяцев. В качестве причины изъятия называется экспертиза, которая продолжается уже более года, тогда как производство по делу завершено, и приговор сторонами обжалован не был.

«Народный защитник подчеркивает обязательность исполнения судебного решения и указывает, что во избежание непропорционального ограничения права собственности соответствующие ведомства должны обеспечить исполнение приговора Тбилисского городского суда от 21 мая 2026 года о возврате мобильного телефона Левану Хабеишвили или его доверенному лицу в соответствии с принципом справедливого баланса», — отмечено в распространенном сообщении.