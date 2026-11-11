Председатель Конституционного суда вернул Гварамия на судебное заседание

«Ника Гварамия является председателем партии, и исследование фактических обстоятельств, связанных с партией, без его участия не сможет быть полноценным. Также Ника Гварамия указан в иске, и важно, чтобы его позиция была зафиксирована.

Председатель Конституционного суда Реваз Надараия частично удовлетворил ходатайство «Коалиции за перемены» и вернул на заседание лидера коалиции Нику Гварамия, однако в отношении Майи Копалеишвили ответил отказом.

Рассмотрение дела находится на этапе вопросов. Эти люди также должны присутствовать, чтобы на все вопросы были даны ответы. Если удаление останется в силе, ответчик пройдет оставшуюся часть рассмотрения дела без председателя партии и главного автора правовой линии Майи Копалеишвили.

От имени Ники Гварамия и Майи Копалеишвили хочу сказать вам, что в случае возвращения на заседание они будут подчиняться соблюдению условий, предусмотренных на процессуальном заседании, при условии, если предусмотренные законодательством меры будут применяться одинаково к обеим сторонам — как к ответчикам, так и к истцам, и они будут соблюдать те необходимые условия, которые предусмотрены как регламентом, так и Органическим законом о Конституционном суде.

От имени ответчика прошу вас дать Нике Гварамия и Майе Копалеишвили возможность вернуться на судебное заседание», — заявил представитель «Коалиции за перемены» Тенго Тевзадзе.