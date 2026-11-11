Гварамия: Уже несколько недель я смотрю в глаза бесстыдству и некомпетентности
Я не могу и не собираюсь терпеть переход на личные темы, будь то упоминание Муртаза [Зоделава] или что-либо другое, — заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия после того, как председатель Конституционного суда удалил его из зала заседаний.
По его словам, тем более он не намерен терпеть переход на личности со стороны «непонятного образования, которое называется объединением однокурсников самой позорной профессуры юридического факультета».
«Терпеть переход на личности ценой удаления из зала заседания не стоит. Я очень плохого мнения о людях, сидящих передо мной, поскольку уже несколько недель наблюдаю в их глазах бесстыдство и некомпетентность, но это я могу терпеть.
Переход на личные темы, будь то упоминание Муртаза или что-либо другое, я не могу и не собираюсь терпеть. Тем более я не собираюсь терпеть это со стороны того непонятного образования, которое называется объединением однокурсников самой позорной профессуры юридического факультета, которое действительно погубило эту страну, — Кобахидзе, Мдинарадзе и его безграмотные однокурсники. Вот что происходит, и поэтому они всегда будут получать ответ, когда будут затрагивать моих друзей», — заявил Гварамия.
Напомним, что председатель Конституционного суда Реваз Надарая удалил лидера «Коалиции за перемены» Нику Гварамия из зала заседаний.
Обстановка в зале суда накалилась после того, как представитель стороны истца Арчил Гордуладзе заявил, что всем известно о связях Муртаза Зоделава с «Единым национальным движением».
«Разве кому-то неизвестно, что Муртаз Зоделава — человек, связанный с «Национальным движением», или [Паата Бурчуладзе]…?» — заявил Гордуладзе.
Это вызвало резкий протест со стороны представителей «Коалиции за перемены», в том числе Ники Гварамия. Он обратился к стороне истца, заявив, что та ведёт себя неправильно.
«Он никогда не был членом партии, а если он ваш однокурсник и судят за то, что кто-то является однокурсниками, тогда половина Грузии должна оказаться в тюрьме — все вы однокурсники тех, кто погубил Грузию. Нельзя поступать так, как они поступают сейчас. Во-первых, неправильно связывать человека с партией на основании личных отношений. И да, подтверждаю, что речь идёт о моём друге, однокурснике и так далее. Но нельзя на этом основании навешивать на нас или на «Национальное движение» какие-либо партийные ярлыки. Если я подтверждаю, что он мой друг, значит, мы все вместе организовали переворот? Вам не стыдно?» — заявил Гварамия.
Заседание продолжилось на фоне словесной перепалки между Гварамия и Гордуладзе.
«Если мы начнём говорить о том, кто и что погубил, то все, кто погубил эту страну, находятся здесь и являются ответчиками», — заявил Гордуладзе.
В итоге судья Надарая принял решение удалить Гварамия из зала заседаний.
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