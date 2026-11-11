Гварамия: Уже несколько недель я смотрю в глаза бесстыдству и некомпетентности

«Терпеть переход на личности ценой удаления из зала заседания не стоит. Я очень плохого мнения о людях, сидящих передо мной, поскольку уже несколько недель наблюдаю в их глазах бесстыдство и некомпетентность, но это я могу терпеть.

По его словам, тем более он не намерен терпеть переход на личности со стороны «непонятного образования, которое называется объединением однокурсников самой позорной профессуры юридического факультета».

Я не могу и не собираюсь терпеть переход на личные темы, будь то упоминание Муртаза [Зоделава] или что-либо другое, — заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия после того, как председатель Конституционного суда удалил его из зала заседаний.

Переход на личные темы, будь то упоминание Муртаза или что-либо другое, я не могу и не собираюсь терпеть. Тем более я не собираюсь терпеть это со стороны того непонятного образования, которое называется объединением однокурсников самой позорной профессуры юридического факультета, которое действительно погубило эту страну, — Кобахидзе, Мдинарадзе и его безграмотные однокурсники. Вот что происходит, и поэтому они всегда будут получать ответ, когда будут затрагивать моих друзей», — заявил Гварамия.

Напомним, что председатель Конституционного суда Реваз Надарая удалил лидера «Коалиции за перемены» Нику Гварамия из зала заседаний.

Обстановка в зале суда накалилась после того, как представитель стороны истца Арчил Гордуладзе заявил, что всем известно о связях Муртаза Зоделава с «Единым национальным движением».

«Разве кому-то неизвестно, что Муртаз Зоделава — человек, связанный с «Национальным движением», или [Паата Бурчуладзе]…?» — заявил Гордуладзе.

Это вызвало резкий протест со стороны представителей «Коалиции за перемены», в том числе Ники Гварамия. Он обратился к стороне истца, заявив, что та ведёт себя неправильно.

«Он никогда не был членом партии, а если он ваш однокурсник и судят за то, что кто-то является однокурсниками, тогда половина Грузии должна оказаться в тюрьме — все вы однокурсники тех, кто погубил Грузию. Нельзя поступать так, как они поступают сейчас. Во-первых, неправильно связывать человека с партией на основании личных отношений. И да, подтверждаю, что речь идёт о моём друге, однокурснике и так далее. Но нельзя на этом основании навешивать на нас или на «Национальное движение» какие-либо партийные ярлыки. Если я подтверждаю, что он мой друг, значит, мы все вместе организовали переворот? Вам не стыдно?» — заявил Гварамия.

Заседание продолжилось на фоне словесной перепалки между Гварамия и Гордуладзе.

«Если мы начнём говорить о том, кто и что погубил, то все, кто погубил эту страну, находятся здесь и являются ответчиками», — заявил Гордуладзе.

В итоге судья Надарая принял решение удалить Гварамия из зала заседаний.