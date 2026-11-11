Георгий Кахиани: Неконституционные действия должны оцениваться комплексно, а не на основании отдельных фактов

«Действия, которые вменяются партиям-ответчикам как неконституционные, необходимо рассматривать комплексно. Речь не идёт об одном конкретном действии, которое, возможно, укладывается в конституционные рамки.

По его разъяснению, предметом спора не являются бойкот или объявление выборов нелегитимными, поскольку это часть политической конкуренции и демократии. По словам Кахиани, важное значение имеют цели, характер и продолжительность этих действий.

На проходящем в Конституционном суде процессе заместитель председателя парламента Георгий Кахиани заявил, что действия, признанные неконституционными и вменяемые политическим партиям-ответчикам, требуют комплексной оценки.

Когда мы говорим о бойкоте или объявлении выборов нелегитимными, очевидно, что это является составной частью политической конкуренции и демократии. Политические партии обладают политической свободой объявлять выборы нелегитимными, и никто не предъявляет им претензий по этому поводу.

Речь идёт о том, каким целям служит всё это и каков характер данных действий. Важно, что они носят продолжительный и непрерывный характер, а не являются единичными. Кроме того, эти действия сопровождались не только призывами к насилию, но и конкретными актами насилия, в том числе в контексте так называемого мирного свержения власти.

Именно в этой совокупности необходимо рассматривать неконституционные действия, а не в разрезе какого-либо одного конкретного факта. Этим вопросом также манипулировала сторона ответчиков, создавая впечатление, будто мы предъявляем им претензии именно в связи с одним конкретным действием.

В действительности предметом нашего спора являются действия продолжительного и непрерывного характера, которые подтверждены конкретными доказательствами», — заявил Кахиани.