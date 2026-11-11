Саакашвили: «Нет смысла ставить Гарибашвили и меня на один уровень»
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили ответил на заявление одного из лидеров «Национального движения» Тины Бокучава. Ранее в эфире телеканала Pirveli она заявила, что бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили является таким же политическим заключённым, как и третий президент Грузии Михаил Саакашвили.
По словам Саакашвили, он не намерен вступать в спор с Тиной Бокучавა, поскольку не видит смысла ставить себя и Гарибашвили на один уровень.
«Поскольку речь идёт обо мне, я не собираюсь спорить с Тиной: нет смысла ставить Гарибашвили и меня на один уровень. Однако ответ, конечно, есть – со стороны всех остальных. Если горький опыт чему-то меня и научил, так это тому, что на всё всегда нужно отвечать», — написал Саакашвили в социальной сети.
Тина Бокучава в комментарии грузинскому СМИ назвала Ираклия Гарибашвили отъявленным коррупционером, при этом добавила, что его задержание обусловлено «не столько политическими, сколько личными мотивами».
«Исходя из этого объяснения, он такой же политический заключённый, как третий президент страны Михаил Саакашвили, Мзия Амаглобели, Элене Хоштария, Ника Мелия и многие другие, кто отбывает наказание исключительно потому, что стал жертвой политической мести», — заявила Тина Бокучава.
Ираклий Гарибашвили отбывает пятилетний срок заключения. По версии прокуратуры, в 2019–2024 годах, занимая посты министра обороны и премьер-министра, он тайно занимался бизнесом, получал незаконные доходы, а затем пытался придать им легальный вид через фиктивные сведения о семейных денежных подарках, оформление имущества на родственников и связанные с ними компании. В январе 2026 года он признал вину и заключил процессуальное соглашение, в рамках которого был приговорён к пяти годам лишения свободы.
В августе бывшему премьер-министру предъявили новое обвинение в коррупции, предусматривающее от 11 до 15 лет лишения свободы.
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