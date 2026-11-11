Саакашвили: «Нет смысла ставить Гарибашвили и меня на один уровень»

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили ответил на заявление одного из лидеров «Национального движения» Тины Бокучава. Ранее в эфире телеканала Pirveli она заявила, что бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили является таким же политическим заключённым, как и третий президент Грузии Михаил Саакашвили.

По словам Саакашвили, он не намерен вступать в спор с Тиной Бокучавა, поскольку не видит смысла ставить себя и Гарибашвили на один уровень.

«Поскольку речь идёт обо мне, я не собираюсь спорить с Тиной: нет смысла ставить Гарибашвили и меня на один уровень. Однако ответ, конечно, есть – со стороны всех остальных. Если горький опыт чему-то меня и научил, так это тому, что на всё всегда нужно отвечать», — написал Саакашвили в социальной сети.