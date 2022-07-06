

В Грузии снова могут ввести обязательное ношение масок в помещениях

06.07.2022 13:03





Глава Национального совета экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса, призывает население Грузии начать носить маски.



По его словам, на данном этапе это только рекомендация, однако, если число случаев будет еженедельно удваиваться, Национальный совет экспертов по иммунизации может рассмотреть вопрос об обязательном ношении маски в закрытых помещениях. Об этом Чхаидзе заявил на брифинге 7 июля.



Чхаидзе отметил, что новый штамм «Омикрона» распространяется на 20% быстрее, чем предыдущие варианты, и один инфицированный заражает в среднем 10-12 человек. Именно эта особенность нового штамма приводит к тому, что число ежедневных новых случаев увеличилось за последний месяц примерно в 5 раз.



Поэтому, для предотвращения распространения вируса люди по-прежнему должны соблюдать правила, которых они придерживались с начала пандемии: часто мыть руки, соблюдать дистанцию, носить маску и воздерживаться от посещения мест, где наблюдается большое скопление людей, особенно в закрытых помещениях:



«Рекомендация [избегать мест скопления людей] летом близка к утопии. Единственное, что осталось действительно важным ресурсом — это ношение маски.



Пока, в Совете иммунизации мы не собираемся вводить обязательство на ношение масок, в связи с имеющимися цифрами, потому что они не такие высокие, но если тенденция увеличения в два раза [еженедельных случаев] сохранится, возможно, мы обсудим этот вопрос в ближайшие недели на Совете по иммунизации… Я бы не исключал, что на следующей неделе данные станут несколько стабильными, это сложно прогнозировать.



Если увеличения новых случаев в два раза продолжится, то, возможно, в ближайшее время можно будет рассмотреть обязательность ношения маски в закрытом помещении», — сказал Чхаидзе.



Кроме того, чтобы снизить шансы заражения коронавирусом, Чхаидзе призывает население пройти вакцинацию. По его словам, те люди, которые сделали две дозы, но не получили бустерную дозу, теперь имеют «идеальную возможность защититься от новых инфекций или повторных инфекций в течение следующих 4-6 месяцев».



По его словам, на сегодняшний день бустерную дозу в Грузии получили 260 тысяч человек.



По словам Чхаидзе, к осени, а именно к октябрю, суточная норма коронавируса может снова достичь своего пика.



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