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У российско-грузинской границы пройдет акция протеста
27.09.2022 18:24
Движение «Дроа» анонсировало проведение акции протеста у российско-грузинской границы.
Как заявили организаторы акции, «беспрецедентный поток въезжающих в Грузию российских граждан увеличивает риски для национальной безопасности и экономики и страна не готова справиться с потоком мигрантов».
Кроме того, организаторы утверждают, что на фоне «подтвержденного сотрудничества ФСБ России и Службы государственной безопасности Грузии будет невозможно установить, кто пересекает границу».
Акция пройдет завтра, в 15:00 часов. По заявлению грузинских властей, вводить визовый режим или закрывать границы для граждан РФ не планируется.
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