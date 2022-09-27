

У российско-грузинской границы пройдет акция протеста

27.09.2022 18:24





Движение «Дроа» анонсировало проведение акции протеста у российско-грузинской границы.



Как заявили организаторы акции, «беспрецедентный поток въезжающих в Грузию российских граждан увеличивает риски для национальной безопасности и экономики и страна не готова справиться с потоком мигрантов».



Кроме того, организаторы утверждают, что на фоне «подтвержденного сотрудничества ФСБ России и Службы государственной безопасности Грузии будет невозможно установить, кто пересекает границу».



Акция пройдет завтра, в 15:00 часов. По заявлению грузинских властей, вводить визовый режим или закрывать границы для граждан РФ не планируется.



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