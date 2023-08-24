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Абхазия отвергла идею Медведева о вхождении в состав России
24.08.2023 13:07
Оккупированная Россией Абхазия не рассматривает вариант вхождения в состав Российской Федерации, заявил в четверг секретарь Совета безопасности местного режима Сергей Шамба.
«У нас нет таких политических сил, предлагающих вхождение в состав России», — сказал он (цитаты по «Интерфаксу»). По словам Шамбы, политические силы республики «выступают за близкие и союзнические отношения с Россией», но не за то, чтобы стать одним из ее субъектов.
C 2008 подписано около 200 соглашений, идет процесс гармонизации законодательств двух стран, и это способствует еще большему сближению России и Абхазии, отметил Шамба.
Он также сообщил, что в ближайшее время в Москве президент Абхазии Аслан Бжания встретится с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Тот 22 августа заявил, что Абхазия и Южная Осетия могут быть присоединены к России, если Грузия пойдет на сближение с Западом и НАТО.
«В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», — написал Медведев в статье для «АиФ». По его мнению, для Запада такой поворот событий стал бы «очередным позорным фиаско и еще одним символом катастрофической утраты влияния».
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