

Миграция богатых людей: почему миллионеры переезжают в другие страны?

15.06.2023 10:55









Глобальное распределение богатства



Большую часть мирового богатства сосредоточено в нескольких ключевых странах. На конец 2021 года США были на вершине списка богатых стран с частным богатством в размере 68,781 триллиона долларов США. За ними следуют Китай (23,280 триллиона долларов), Япония (20,099 триллиона долларов), Индия (8,893 триллиона долларов) и Германия (8,868 триллиона долларов).



Тенденции миграции состоятельных людей



Миграция богатства - это процесс, в котором миллионеры и мультимиллионеры переезжают из одной страны в другую. В 2023 году ожидается, что миграция частного капитала достигнет рекордных темпов: около 125 000 миллионеров планируют переехать. Эта тенденция была прервана двухлетним перерывом, связанным с пандемией Covid-19, но теперь восстанавливается. Вопрос о миграции частного капитала и инвестиций остается актуальным для всего мира, включая как инвесторов и профессионалов на рынке инвестиций, так и политиков. Исследование охватывает 62 страны из 8 регионов мира и содержит данные о передвижении и миграционных привычках более 150 000 состоятельных лиц. Миграция миллионеров оценивалась только по тем из них, кто переехал и остается в стране более полугода. Целевая группа исследования – люди с состоянием от USD 1 млн и более.



С 2000 года мировое благосостояние выросло примерно со 150 до 500 трлн долларов США. При этом, согласно данным Henley Global Citizens Report, одновременно выросло и число людей с высоким и сверхвысоким состоянием. На 31 декабря 2021 года во всем мире таковых насчитывалось:



• с состоянием свыше USD 1 млн – более 15,3 миллионов человек

• с состоянием более USD 10 млн – 593 340 человек

• с состоянием более USD 100 млн – 26 670 человек

• долларовых миллиардеров насчитали 2 241 человек.



В какие страны переезжают богатые люди



Богатые люди могут переезжать в различные страны в поисках новых возможностей, качества жизни, льготных налоговых режимов или просто из личных предпочтений. Ниже приведены некоторые из популярных стран, куда могут переезжать богатые люди:



1. Евросоюз известен акцентом на социальной защите обычных людей, но



2. США привлекают многих богатых людей своими экономическими возможностями, предпринимательской средой и привилегиями для высокооплачиваемых работников.



3. Швейцария известна своими высокими уровнями жизни, финансовым сектором и качественной медицинской системой.



4. Сингапур является финансовым центром Азии и привлекает богатых людей своими бизнес-возможностями, стабильной экономикой и высоким уровнем безопасности.



5. Канада предлагает высокое качество жизни, отличные образовательные возможности и стабильную экономику, что привлекает богатых людей со всего мира.



6. Австралия привлекает богатых людей своим климатом, образовательными учреждениями, разнообразными деловыми возможностями и привлекательной образом жизни.



7. Великобритания является финансовым центром Европы, а Лондон считается одним из мировых финансовых городов. Богатые люди могут переезжать в Великобританию ради деловых возможностей и престижного статуса.



8. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), особенно Дубай, привлекают богатых людей своими низкими налогами, роскошным образом жизни и инфраструктурой высокого уровня.



9. Новая Зеландия предлагает чистую среду, прекрасные ландшафты и качественную здравоохранительную систему, что привлекает богатых людей, ищущих спокойствия и близости к природе. Мировое благосостояние продолжает расти, с 2000 года его объем увеличился примерно с 150 до 500 триллионов долларов США. Этот рост привел к увеличению числа людей с высоким и сверхвысоким состоянием. По состоянию на 31 декабря 2021 года, количество миллионеров в мире превысило 15,3 миллиона человек.Большую часть мирового богатства сосредоточено в нескольких ключевых странах. На конец 2021 года США были на вершине списка богатых стран с частным богатством в размере 68,781 триллиона долларов США. За ними следуют Китай (23,280 триллиона долларов), Япония (20,099 триллиона долларов), Индия (8,893 триллиона долларов) и Германия (8,868 триллиона долларов).Миграция богатства - это процесс, в котором миллионеры и мультимиллионеры переезжают из одной страны в другую. В 2023 году ожидается, что миграция частного капитала достигнет рекордных темпов: около 125 000 миллионеров планируют переехать. Эта тенденция была прервана двухлетним перерывом, связанным с пандемией Covid-19, но теперь восстанавливается. Вопрос о миграции частного капитала и инвестиций остается актуальным для всего мира, включая как инвесторов и профессионалов на рынке инвестиций, так и политиков. Исследование охватывает 62 страны из 8 регионов мира и содержит данные о передвижении и миграционных привычках более 150 000 состоятельных лиц. Миграция миллионеров оценивалась только по тем из них, кто переехал и остается в стране более полугода. Целевая группа исследования – люди с состоянием от USD 1 млн и более.С 2000 года мировое благосостояние выросло примерно со 150 до 500 трлн долларов США. При этом, согласно данным Henley Global Citizens Report, одновременно выросло и число людей с высоким и сверхвысоким состоянием. На 31 декабря 2021 года во всем мире таковых насчитывалось:• с состоянием свыше USD 1 млн – более 15,3 миллионов человек• с состоянием более USD 10 млн – 593 340 человек• с состоянием более USD 100 млн – 26 670 человек• долларовых миллиардеров насчитали 2 241 человек.Богатые люди могут переезжать в различные страны в поисках новых возможностей, качества жизни, льготных налоговых режимов или просто из личных предпочтений. Ниже приведены некоторые из популярных стран, куда могут переезжать богатые люди:1. Евросоюз известен акцентом на социальной защите обычных людей, но иммиграция в Европу также популярна среди миллионеров из-за высокого уровня правовой защиты бизнеса.2. США привлекают многих богатых людей своими экономическими возможностями, предпринимательской средой и привилегиями для высокооплачиваемых работников.3. Швейцария известна своими высокими уровнями жизни, финансовым сектором и качественной медицинской системой.4. Сингапур является финансовым центром Азии и привлекает богатых людей своими бизнес-возможностями, стабильной экономикой и высоким уровнем безопасности.5. Канада предлагает высокое качество жизни, отличные образовательные возможности и стабильную экономику, что привлекает богатых людей со всего мира.6. Австралия привлекает богатых людей своим климатом, образовательными учреждениями, разнообразными деловыми возможностями и привлекательной образом жизни.7. Великобритания является финансовым центром Европы, а Лондон считается одним из мировых финансовых городов. Богатые люди могут переезжать в Великобританию ради деловых возможностей и престижного статуса.8. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), особенно Дубай, привлекают богатых людей своими низкими налогами, роскошным образом жизни и инфраструктурой высокого уровня.9. Новая Зеландия предлагает чистую среду, прекрасные ландшафты и качественную здравоохранительную систему, что привлекает богатых людей, ищущих спокойствия и близости к природе.





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