|
|
|
Министерство обороны Грузии присоединится к кибер-учениям в Западной Европе
17.01.2023 18:49
Команда Бюро кибер-безопасности министерства обороны Грузии впервые принимает участие в кибер-учениях Cyber Marverley 2, организованных британской армией обороны.
По данным министерства обороны Грузии, учения предусматривают имитацию кибератак на критическую инфраструктуру и информационные системы в режиме реального времени и направлены на развитие возможностей киберзащиты участвующих команд.
«Учения, запланированные на февраль, являются результатом плодотворного сотрудничества между министерством обороны Грузии и британской стороной, которое поможет министерству обороны усилить кибер-возможности.
Бюро кибер-безопасности в тесном сотрудничестве со своими партнерами способствует созданию устойчивой системы кибер-безопасности в области обороны и обеспечению совместимости со стандартами НАТО и ЕС в этом отношении. Участие бюро в мероприятиях, направленных на наращивание потенциала технического персонала, будет продолжаться и в будущем“, — заявляют в министерстве обороны Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна