

Министерство обороны Грузии присоединится к кибер-учениям в Западной Европе

17.01.2023 18:49





Команда Бюро кибер-безопасности министерства обороны Грузии впервые принимает участие в кибер-учениях Cyber Marverley 2, организованных британской армией обороны.



По данным министерства обороны Грузии, учения предусматривают имитацию кибератак на критическую инфраструктуру и информационные системы в режиме реального времени и направлены на развитие возможностей киберзащиты участвующих команд.



«Учения, запланированные на февраль, являются результатом плодотворного сотрудничества между министерством обороны Грузии и британской стороной, которое поможет министерству обороны усилить кибер-возможности.



Бюро кибер-безопасности в тесном сотрудничестве со своими партнерами способствует созданию устойчивой системы кибер-безопасности в области обороны и обеспечению совместимости со стандартами НАТО и ЕС в этом отношении. Участие бюро в мероприятиях, направленных на наращивание потенциала технического персонала, будет продолжаться и в будущем“, — заявляют в министерстве обороны Грузии.





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