

По официальной информации МВД, в результате стрельбы в Сагареджо пять человек убиты и пятеро ранены

20.01.2023 05:04





По официальной информации МВД, в результате стрельбы в Сагареджо погибли пять человек, в том числе полицейский, еще пятеро получили ранения. Как отмечается в сообщении ведомства, сотрудники соответствующих подразделений МВД мобилизованы в районе Сагареджо и проводят оперативно-следственные мероприятия.



«По информации следствия, Н.А., 1974 г.р., произвел несколько выстрелов с балкона одной из квартир жилого дома, в результате чего 4 человека погибли и 5 человек во дворе дома получили ранения.



Обвиняемый также открыл огонь по вызванным на место сотрудникам МВД, один из которых погиб.



На место происшествия были мобилизованы дополнительные наряды полиции, а также вызвано спецподразделение МВД, по прибытии которого обвиняемый предположительно совершил самоликвидацию, выстрелив из огнестрельного оружия.



На месте работают саперы, и дополнительная информация будет опубликована позже.



Следствие ведется по статьям — умышленное убийство двух лиц, совершенного при отягчающих обстоятельствах, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении МВД.





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