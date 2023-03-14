

МВД возбудило административное дело по факту инцидента перед парламентом

14.03.2023 15:22





Министерство внутренних дел начало административное производство по факту произошедшего сегодня перед парламентом инцидента.



Ведомство призывает участников акции у парламента не выходить за рамки допустимых законом свободы собраний и выражения мнения.



«Министерство внутренних дел, на основании статьи 174 (18-й прима) Кодекса административных правонарушений, возбудило дело об административном правонарушении, которое подразумевает надругательство над официальным символом Евросоюза, Организации Североатлантического договора или иной международной организации, установленном/вывешенном государственным учреждением.



Правоохранители идентифицируют и оштрафуют правонарушителей.



МВД призывает участников акции в Тбилиси возле парламента, не выходить за рамки допустимых законом свободы собраний и выражения мнения, соблюдать нормы общественного порядка и подчиняться законным требования полиции. Каждый факт нарушения закона будет немедленно пресекаться полицией и повлечет строгое правовое реагирование», — говорится в заявлении МВД.







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