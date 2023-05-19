

Беспрецедентное количество правоохранителей мобилизованы в тбилисском аэропорту

19.05.2023 12:08





Беспрецедентное количество сотрудников правоохранительных органов мобилизовано в международном аэропорту Тбилиси, куда сегодня, 19 мая, совершит свой первый рейс российская авиакомпания «Азимут».



По словам источника CNews, силовики начали мобилизацию еще в 8 часов утра.



В данный момент туристический сектор и политические лидеры направляются в Тбилисский аэропорт с Площади Республики с акцией протеста против прямого авиасообщения между Россией и Грузией.





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