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Беспрецедентное количество правоохранителей мобилизованы в тбилисском аэропорту
19.05.2023 12:08
Беспрецедентное количество сотрудников правоохранительных органов мобилизовано в международном аэропорту Тбилиси, куда сегодня, 19 мая, совершит свой первый рейс российская авиакомпания «Азимут».
По словам источника CNews, силовики начали мобилизацию еще в 8 часов утра.
В данный момент туристический сектор и политические лидеры направляются в Тбилисский аэропорт с Площади Республики с акцией протеста против прямого авиасообщения между Россией и Грузией.
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