

Международные учения стран НАТО и партнеров Agile Spirit 2023 начались в Грузии

23.08.2023 11:06





Международные учения стран НАТО и партнеров Agile Spirit 2023 начались на этой неделе в Грузии, в них примут участие до 3,6 тыс военнослужащих из 22 стран Альянса и стран-партнеров.



Официальная церемония открытия прошла на полигоне Совместного центра обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC).



Грузия в одиннадцатый раз принимает учения Agile Spirit.



Цель – совместная отработка задач в смоделированной боевой обстановке. К учениям подключены многонациональная дивизия – Юго-Восток (MND-SE), бригада Литва-Польша-Украина (LITPOLUKR Brigade) и Многонациональный батальон военной полиции НАТО (MNMPBAT NATO).



В сценарии учений – имитация вторжения на территорию Турции, полевые учения с боевой стрельбой, совместные операции спецназа и военных медиков.



Зона учений Agile Spirit 2023 включает в себя как восточную, так и западную Грузию. Часть задач будет отрабатываться в акватории Поти, совместно с береговой охраной. Учения продлятся до 1 сентября.



Участвуют: Грузия, США, Турция, Великобритания, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Иордания, Латвия, Литва, Молдова, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Испания и Япония.



В апреле этого года Грузия отказалась от участия в учениях Defender 23, чтобы направить ресурсы в том числе на Agile Spirit.



С американской стороны в учениях участвуют 173-я воздушно-десантная бригада, 12-я боевая авиационная бригада, боевое подразделение 48-й пехотной бригады, 54-я бригада поддержки Сил безопасности, 122-й отряд тактического обеспечения и Командование Сил специального назначения США в Европе.



По информации Министерства обороны Грузии, учения «Agile Spirit 2023» направлены на повышение оперативной совместимости между Силами обороны Грузии, Объединенными силами США, союзниками и силами партнеров на тактическом уровне, улучшение и усиление оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде.



Многонациональные учения завершатся 13 сентября.





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