

На акции в Тбилисском международном аэропорту задержаны 6 человек

19.05.2023 17:07





Правоохранители задержали 6 человек на акции, проходящей у Тбилисского международного аэропорта имени Ш. Руставели. Об этом «IPN» сообщили в МВД Грузии.



По информации ведомства, все 6 человек задержаны в административном порядке.



Для справки, сегодня в Тбилисском аэропорту приземлился российский самолет, выполнивший первый прямой авиарейс в Грузию после 2019 года. Рейс Москва-Тбилиси выполнила авиакомпания «Азимут». Параллельно на территории аэропорта в знак протеста проходит акция. Участники акции опротестовывают выполнение рейса из России. Полиция мобилизована как на внутреннем, так и на внешнем периметре аэропорта. Они строго контролируют поток пассажиров в аэропорт.





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