

Еще одно тело обнаружено в 55 километрах от эпицентра стихийного бедствия в Шови

20.08.2023 14:52





В 55 километрах от эпицентра стихии спасатели обнаружили еще одно тело, число погибших увеличилось до 28.



По данным МВД Грузии, поисковые мероприятия ведутся в отношении 5 человек.



«В Онском муниципалитете в зоне стихии продолжаются поисковые работы. В результате мониторинга в 55 километрах от эпицентра стихии спасателями было обнаружено еще одно тело.



Работы ведутся в руслах рек Риони и Чанчахи, а также на островных участках на них, где мобилизована как тяжелая техника, так и плавучие средства, живая сила и группа кинологов.



На данный момент спасателями в зоне бедствия найдено 28 тел, ведутся поиски 5 человек», - говорится в информации.





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