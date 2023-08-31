

Качество воды в Черном море находится в пределах нормы - Агентство

31.08.2023 13:26





15 и 19 августа Национальное агентство окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства провело очередной мониторинг качества воды Черного моря.



Как отмечается в информации агентства, по результатам мониторинга качество воды Черного моря находится в пределах нормы.



«В ходе исследований были определены химические параметры, в том числе концентрация 13 тяжелых металлов, суммы нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов и другие физико-химические показатели.



Национальное агентство охраны окружающей среды проводило мониторинг качества воды Черного моря каждые 10 дней на девяти станциях. С 10 июля к числу станций добавились три точки территории Анаклия-Ганмухури. Во взятых пробах определены значения 59 параметров.



«Образцы направляются на анализ в аккредитованную лабораторию анализа атмосферного воздуха, воды и почвы Национального агентства охраны окружающей среды, которая оснащена высокоточным аналитическим оборудованием и полностью соответствует современным требованиям и стандартам», — заявляют в агентстве.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





