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Качество воды в Черном море находится в пределах нормы - Агентство


31.08.2023   13:26


15 и 19 августа Национальное агентство окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства провело очередной мониторинг качества воды Черного моря.

Как отмечается в информации агентства, по результатам мониторинга качество воды Черного моря находится в пределах нормы.

«В ходе исследований были определены химические параметры, в том числе концентрация 13 тяжелых металлов, суммы нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов и другие физико-химические показатели.

Национальное агентство охраны окружающей среды проводило мониторинг качества воды Черного моря каждые 10 дней на девяти станциях. С 10 июля к числу станций добавились три точки территории Анаклия-Ганмухури. Во взятых пробах определены значения 59 параметров.

«Образцы направляются на анализ в аккредитованную лабораторию анализа атмосферного воздуха, воды и почвы Национального агентства охраны окружающей среды, которая оснащена высокоточным аналитическим оборудованием и полностью соответствует современным требованиям и стандартам», — заявляют в агентстве.


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