

Гарибашвили встретился с новоназначенным послом Грузии в Армении

25.01.2023 12:49





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республике Армения Георгием Шарвашидзе. Глава правительства поздравил дипломата с назначением на новую должность и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.



Было отмечено, что Грузию и Республику Армения связывают тесные дружеские и добрососедские отношения, и выражена надежда на активное сотрудничество в различных сферах в будущем.



Георгий Шарвашидзе работал на разных должностях в Министерстве образования и науки, в том числе на должности первого заместителя министра. Занимался также научной и педагогической деятельностью. В 2016-2022 годах был ректором Тбилисского государственного университета. Кроме того, с 2004 по 2013 год он работал директором программы академической поддержки Института «Открытое общество» в Будапеште.



Георгий Шарвашидзе – кандидат педагогических наук, действительный член Европейской академии, награжден орденом Блистательности. Является автором монографий и научных статей.



Эту информацию распространяет администрация правительства.





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